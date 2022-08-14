寶島男網好手曾俊欣在美國辛辛那提大師賽男單會外賽首戰經過三盤激戰勝出，努力朝會內賽邁進，賽後他提到前兩盤有點太興奮，第三盤放開心態，發揮出自己最好的水準。

曾俊欣首次挑戰列為ATP巡迴賽千分大師賽的辛辛那提大師賽，會外賽首場在第一盤和西班牙對手馬丁尼茲（Pedro Martinez）數度互破發球局，第12局曾俊欣在對手發球局強勢連下4分破發，也先握有一盤領先。

經過首盤試探後，第二盤戰況更激烈，雙方一路互保發球局，該盤後段也多次「丟士」延長，曾俊欣因在第5局被破發一次，被馬丁尼茲追回一盤。

不過第三盤曾俊欣再度展現絕佳水準，連保帶破一口氣取得5比0局數領先，馬丁尼茲力挽狂瀾惜為時已晚，曾俊欣在這場歷時超過3小時的對抗中勝出。

賽後曾俊欣表示：「很開心拿下大師賽首場勝利，前面2盤有點太興奮，在關鍵的時候身體太僵硬，所以很多機會沒有把握住，到了第三盤在心態上才真的有放開，發揮出最好的水準。」