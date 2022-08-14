網傳陳時中「罵里長無腦」 內湖里長哽咽嗆：你是腦水腫

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨到內湖，有在地里長向他抱怨民進黨台北市長參選人陳時中的交通政策不可行，痛批是「爛牛肉」，網傳陳時中嗆里長批評政策要有腦筋，陳時中競辦澄清是假訊息，不過，港墘里長魏景城今語帶哽咽回嗆陳時中「你罵我無腦，那難道你是腦水腫嗎？」炮轟陳時中信口開河。

蔣萬安上午直言，真的是好大的官威，態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡，沒想到陳時中質疑他政見的市民說出粗暴的言論，其實大可不必，蔣萬安今也臨時新增行程拜訪魏景城請益內科交通解方。

對於陳時中拋出新闢堤頂塔悠地下連通道，魏景城解釋，為什麼說是爛牛肉，因為花一大筆錢但效率不彰，基隆路穿過基隆河費用將近200億，但經過基隆河到上塔悠、下塔悠，往西是濱江街，往東是撫遠街，濱江街到松江路要上高速公路，松江路現在已經塞死了，不是更塞了嗎？

魏景城批評，陳時中沒有跟當地里長溝通，不了解交通問題就信口開河，他批評是爛牛肉是給陳時中建議，要陳再好好規畫一下，「你就說我是無腦，那你就歧視港墘里所有的鄉親，我今天被里民一票一票選出來，你罵我無腦，那難道你是腦水腫嗎？」魏景城建議，港墘路做港墘大橋差不多要70、72億，可以達到最好效果。

魏痛斥，「你說我無腦，我說你是腦水腫，而且沒有品」，品是三個口，萬華的口已經破掉，第二口內湖也破掉，希望剩下好好留著口德可以吃飯，當市長「品」要拿出來。

蔣萬安說，第三次正式跟里長請益見面，昨天在碧山巖碰到里長，里長特別用心提改善內湖交通具體建議，他是真正在地了解內湖交通困境，提出建言卻被陳時中用粗暴言論說是無腦，這種傲慢態度、目中無人，看不起選民對他的不同看法非常不應該；北市之所以偉大，是因為可以包容各種不同聲音、意見，不管里長、市井小民每個人的意見都應該謙卑傾聽了解，如果容不下不同意見，這座城市是無法進步的。

蔣萬安指出，里長了解在地現狀、問題，專家了解專業解方，市府了解預算、程序，三者必須配合，未來他有機會上任後也會思考成立內湖交通專案小組，將三者組織起來，定期開會滾動檢討相關政策成效，絕對不能閉門造車。

蔣說，未來他有機會在內湖好好深入了解，不管住1晚、住2晚體驗交通上下班時間到底出了什麼問題，這才是真正傾聽民意、政治人物應要有的態度，里長是市政推動的末梢神經，未來政策形成一定由下而上，由基層共同討論提出解方。

陳時中競辦昨天深夜澄清陳時中談話內容，陳表示，聽到有另一位參選人說，讓塔悠路與松江路相接，若要批評，應先對工程內容有了解，他更以雪山隧道為例，認為若當時因為困難沒做，現在還在九拐十八彎，強調提政策要用腦筋並有專業幫助，批評也要用腦筋並有專業幫助，才是良性政策對話，而不是廉價的批評。

陳時中競辦總幹事吳思瑤批評，蔣萬安今天臨時增加的公開行程要去拜訪這位被國民黨操作為被嗆的里長，整部抹黑戲碼，最終橋段的安排要上演了，利用里長作為個人選舉的工具，赤裸裸呈現在大家面前，這種利用他人來打烏賊戰的戲碼，對誠心誠意與人民溝通政策的陳時中來說，還真的「演」不出來！更不屑與之共演！