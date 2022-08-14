前總統馬英九（右五）參加國際慰安婦日紀念會，向銅像獻花後在銅像前追思合影。（程炳璋攝）

民眾排隊輪流向慰安婦銅像獻花致敬。（程炳璋攝）

適逢國際慰安婦日，全台唯一1座慰安婦銅像14日在台南市中西區舉辦追思會，前總統馬英九出席細數日軍殘害慰安婦暴行，盼蔡英文總統履行承諾，為台籍慰安婦向日本爭公道，對近日國民黨副主席夏立言率團訪陸，坦言將影響年底選舉。

韓國慰安婦在1991年8月14日挺身而出，向國際指控日軍在2戰期間的性暴力犯行，遂將當天定為國際慰安婦日，台灣2018年由台南市議員謝龍介發起，在台南市中西區忠義路與中正路口建立全台首座慰安婦銅像，每年舉辦追思會。

台南這座慰安婦銅像成立後曾引起日本極右派人士藤井實彥不滿，竟跨海來到銅像前，試圖舉腳踹銅像，畫面流出引爆全台不滿情緒，導致日本駐台代表出面道歉。

台南市慰安婦人權平等促進會14日在銅像前舉辦追思會，馬英九出席，譴責日軍在2戰期間設立隨隊慰安婦，是揭開東亞婦女史上最黑暗悲慘一頁。細數日軍侵害慰安婦人數，光台灣即達1200至2000人，聯合國正式確認日軍罪行，各國長期以來要求日本政府道歉賠償，卻不見蔡英文政府兌現幫討公道的承諾。

台灣近6年來已有2名慰安婦過世，全台僅剩最後1人，馬英九要求蔡英文改掉輕諾寡信的壞習慣，兌現她曾向慰安婦承諾求償的說詞，爭取日本正式道歉與賠償，並修改108年課綱，將慰安婦一詞正名為「日本性奴隸」。

外界關心夏立言近日訪陸問題，馬英九認為民進黨執政後兩岸交流停頓，夏立言帶團訪陸雖對台灣是好的，但坦言「對年底選舉也許有影響」。

中廣公司董事長趙少康表示，夏立言訪陸溝通只是時機問題，對民進黨來說，任何時機都不可以，建議夏立言可以開網路直播，讓一切公開透明。

針對林智堅因論文門退選，趙少康表示擔心的重點是蔡英文判斷有問題，竟如此不分是非，領導風格受人質疑。