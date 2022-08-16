國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室15日晚間呼籲，國民黨副主席夏立言訪中行程應該公開透明。蔣萬安今上午出席被問及此事，再度重申夏立言在這次出訪應強烈表達反對中共軍演的態度和立場，相關行程也應公開。

蔣萬安今上午前往台北市信維大樓訪視都更狀況，受訪提及夏立言，表示自己的立場一直很清楚，也強烈建議夏立言，在這次出訪應強烈表達反對中共軍演的態度和立場，相關行程也應該公開。

而蔣萬安酸陳時中「好大的官威」成為論戰，民進黨立委林楚茵嗆梗太老，知道這個梗的，很多都不是年輕人了。蔣萬安今則持續回嘴，「所以陳時中連老梗都不知道嗎？」、「經典永遠不會退流行，林委員可能是看愛奇藝。」

而媒體問及陳時中今拜會新黨議員李慶元，蔣是否會擔心被拔樁，蔣則稱，選舉過程拜會很正常，無須聯想；另「朱家軍」ETtoday前社長陳國君加入蔣辦，是否是國民黨主席朱立倫安插人馬，蔣萬安則表示團隊其實一直都有各方支持力量，選舉過程本來就不斷擴充。