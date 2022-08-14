台電規畫於基隆外木山「填海造陸」興建第四座天然氣接收站，地方組成「守護外木山行動小組」發起公投，第一階段達標送件後，市府要求補正資料。行動小組認為，市府「以補正資料之名行拖延公投之實」，將於15日舉行記者會，公布補正及回函資料。

守護外木山行動小組發起基隆市第一個地方公投，自6月1日起跑後，不到一周法定提案人數達標，於6月17日正式送件基隆市政府。領銜提案人王醒之表示，依《基隆市公民投票自治條例》規定，市府應於30日審查完畢，但卻於7月15日收到要求補正資料，說明此案「法律依據」、「替代方案具體內容」等。

王醒之指出，上述補正資料本該由台電提出，質疑市府意欲「以補正資料之名行拖延公投之實」，但行動小組仍於7月21日以5000字說明、10份附件函覆基隆市政府，內容含4大重點，包括基隆護海公投提案屬地方自治事項，是重大政策複決，非諮詢性公投，且符合公投法「一案一事項」規定；此外，市府應交代為何「原則同意」台電於「水產動植物保育區」填海造地。

行動小組認為，依《基隆市公民投票自治條例》規定，基隆市政府應於補正資料後30日內，即8月19日審查完畢，呼籲市府盡速審查，讓基隆人得以共同討論、決定基隆的海洋與城市發展。另因擔憂基隆市第一個、全國第7個地方性公投屆時被基隆市政府「沒收」，將於8月15日召開記者會，公佈市府回函及補正資料。