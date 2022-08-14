氣候變遷已是全球首要面對的重大議題，日月光投控(3711)旗下半導體封測廠矽品精密將減緩及調適氣候變遷視為經營管理之重要議題，透過數據量化檢視廠區，分析出關鍵排放源為電力耗用，因而針對節能進行有組織且持續性的對策改善，2021年總節電量達3008.4萬度，減少1萬5972公噸碳排放量，相當於41座大安森林公園的碳吸收量。

響應全球淨零減碳，矽品精密「偏鄉小學LED汰換計畫」今年來到東勢偏鄉具百年歷史的石城國小，這是一所由全校師生共同創造出一個有愛無礙的共融學習環境，用心守護慢飛天使的小學，在暑期課程與瘋特教活動開始前夕，矽品精密協助汰換校區老舊燈管，讓全校孩子們皆能在明亮安心的環境中學習，並藉由綠能環境教育的科普，將節能與綠能的精神深植在未來主人翁心中，同時達節能減碳、改善教學環境與減少電費支出之多元目的。

環安衛莊欽傑處長表示，今年選定合作對象石城國小，是東勢區接近苗栗縣一座建校歷史已超過百年的偏鄉小學，近年校方以實際行動響應政府再生能源政策，在校舍屋頂及停車棚設置太陽能發電系統，配合校內推行的教育四大主軸食農、體育、書法和音樂，融入環保綠能的教育理念，讓愛護環境的種子自然地在孩子們心中發芽、茁壯。但因地處偏鄉，經費以教育優先的情況下，教室、走廊、地下室(體操教室)等多處照明設備依舊使用傳統燈管，加上石城國小多年來致力推動特教共融學習，每逢暑假更舉辦身障學生夏令營，已成為在地慢飛天使暑假最期待的學習殿堂，因此校區安全更是重中之重，汰換環保節能的LED燈，不僅提升校區安全與完善教學環境，又能減少學校電費支出，這樣的需求『矽品精密』收到了，也讓此次點亮百年歷史的偏鄉學校節能活動更具意義。

矽品秉持回饋社會之初心，始終如一。以自身節能經驗結合現場勘查，並為國小進行電力線路健康檢查確認安全無虞後，將耗電、照明度低的舊有燈具拆除與逐步安裝LED燈具，未來預估全年節省用電度數約為1萬7082(kWh)，碳排量也能減少8.7公噸，相當於每人爬399趟101大樓之碳排量。