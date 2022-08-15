《非常了不起》最後一集挑戰者為蔡昌憲母校澳底國小學生。（公視台語台提供）

由蔡昌憲、米可白主持的公視台語台兒童節目《非常了不起》，每集接受全台各地小學生挑戰闖關。《非常了不起》第一季即將進入尾聲，蔡昌憲日前感嘆錄了幾十集卻一直等不到母校澳底國小前來參加，因此親自向製作人強力推薦澳底國小的學弟妹，終於在最後一集願望成真，上演一場跨越二十幾屆的校友盃對決。

在節目裡一直扮演「智慧之神」的蔡昌憲，自嘲成績屬於那種「不吊車尾但讀不贏別人」的學生，不過他的台語很好，所以常被推派參加台語演講比賽，他透露有次比到縣賽，甚至靠臨場發揮得到優勝！為了證明自己不是吹牛，蔡昌憲當場秀了一段當初講題「我最愛吃的水果」，還透露當年老師讓他到處表演，讓他因此被冠上「西瓜學長」的外號的往事，果然實力有目共睹。

蔡昌憲分享自己小學時個性就超活潑，常參加各種球類運動比賽，稱得上是學校的風雲人物。他得意地表示，自己雖然不是校草，卻曾經讓全班女生為他落淚過，原來是因為他曾經被高年級學長誣賴破壞公物，雖然極力反駁卻不被相信，當時蔡昌憲委屈的樣子讓女同學也忍不住為他落淚抱不平，可見當年他在班上人緣極佳。

經過一整季節目的相處，兩位主持人蔡昌憲與米可白對彼此表現都是好評，甚至約好下一季繼續搭檔，好交情從言談之中一覽無遺。而當蔡昌憲被問到米可白的台語程度有沒有進步，他話中有話地回答：「有時候有啦！」，一旁的米可白則若有所思地說：「我覺得他台語真的比我好！」，讓工作人員忍不住吐槽：「這個大家都知道！」，惹得現場哄堂大笑。蔡昌憲笑虧米可白：「米米就是孩子始祖！」，一句話讓米可白低頭算起自己出道年份：「2005年出道18年了。」蔡昌憲馬上補槍：「真的是始祖！」米可白也搞笑反嗆「現在看到他都很想叫他『阿發，去牽車！』」原來是因為兩人除了在《非常了不起》同台，現在也同時在趕拍公視旗艦台語劇《牛車來去》，兩人在劇中對手戲很多，因此培養出好默契。

蔡昌憲去年才升格奶爸，育兒頗有心得的他對這次兒童節目主持初體驗有感而發：「其實跟帶孩子很像，需要很多的耐心和愛去陪伴。」除了心態的轉變，蔡昌憲透露原來會哄兒子小菜包說「要喝奶奶囉」，但其實家長不應該故意疊字說話，所以現在都提醒自己正常講話，讓孩子從小習慣正確說法。

蔡昌憲對澳底國小情感深厚，雖然已畢業多年，但也常回到校園走走，每當學校有活動希望他幫忙錄製影片，他都義不容辭一口答應，被母校列為「澳底國小傑出校友」，對此蔡昌憲感性又自豪地說：「我覺得很棒啊！畢竟自己是從那個地方出來的，可以讓學弟妹知道有個學長長大後的樣子。」，詢問他有沒有想跟學弟妹喊話，他則展現學長霸氣風範說：「我會跟他們說寶藏在哪裡！」最後一集精彩內容都在8月16日下午五點第14頻道公視台語台。