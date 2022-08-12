矽品精密「偏鄉小學LED汰換計畫」來到東勢區石城國小，汰換校區老舊燈管。（矽品精密提供／陳淑娥台中傳真）

矽品精密「偏鄉小學LED汰換計畫」來到東勢區石城國小，汰換校區老舊燈管。（矽品精密提供／陳淑娥台中傳真）

矽品精密響應全球淨零減碳，「偏鄉小學LED汰換計畫」今年來到東勢區百年老校石城國小，汰換校區老舊燈管，不僅提升校區安全與完善教學環境，又能減少學校電費支出，讓點亮百年歷史偏鄉學校節能活動更具意義。

矽品精密指出，氣候變遷已是全球首要面對重大議題，公司將減緩及調適氣候變遷視為經營管理之重要議題，透過數據量化檢視廠區，分析出關鍵排放源為電力耗用，因而針對節能進行有組織且持續性的對策改善，2021年總節電量達30084仟度，減少15972公噸碳排放量，相當於41座大安森林公園的碳吸收量。

環安衛處長莊欽傑表示，今年選定合作對象為石城國小，是東勢區接近苗栗縣一座建校歷史已超過百年偏鄉小學，近年校方以實際行動響應政府再生能源政策，在校舍屋頂及停車棚設置太陽能發電系統，配合校內推行的教育4大主軸食農、體育、書法和音樂，融入環保綠能的教育理念，讓愛護環境的種子自然地在孩子們心中發芽、茁壯。

但因地處偏鄉，經費以教育優先情況下，教室、走廊、地下室(體操教室)等多處照明設備依舊使用傳統燈管，加上石城國小多年來致力推動特教共融學習，每逢暑假更舉辦身障學生夏令營，已成為在地慢飛天使暑假最期待的學習殿堂，因此校區安全更是重中之重，汰換環保節能的LED燈，不僅提升校區安全與完善教學環境，又能減少學校電費支出。

石城國小校長劉文魁提到，因為這計劃的幫助，為孩子們運動活動時添加了一道安全保障，感謝矽品精密「偏鄉小學LED汰換計畫」，點亮校園中孩子們臉上的笑容，也讓這份對教育的用心得以傳承。

「回饋社會之初心，始終如一！」矽品指出，以自身節能經驗結合現場勘查，並為國小進行電力線路健康檢查確認安全無虞後，將耗電、照明度低的舊有燈具拆除與逐步安裝LED燈具，未來預估全年節省用電度數約為17082 (kWh)，碳排量也能減少8.7公噸，相當於每人爬399趟101大樓之碳排量。