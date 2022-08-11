女星米可白（趙亦瑄）以兒童台「葡萄姐姐」出道，她近年接連在《生生世世》、《一個屋簷下》挑大樑演女一，戲劇成績亮眼，米可白並在日前認愛上班族男友，可以說是愛情、事業兩得意，不過她卻收到自稱是相親對象傳來的簡訊，自我介紹稱是有理想、有抱負的陽光大男孩，「有自己的房子、車子，有穩定收入工作」，但背後真相讓米可白超傻眼。

米可白今（11日）在臉書曬出截圖，收到自稱是相親對象傳來的訊息，表示他是由陳阿姨介紹相親，「你的情況陳阿姨已經講解，我也挺喜歡的，我們互相了解一下」，接著並開始自我介紹：「住在台中市，目前在做紅酒經銷，有自己的房子、車子，有穩定收入工作」，還表示喜歡旅遊、健身、美食、打高爾夫，是個有理想、有抱負的陽光大男孩。

但米可白讀完簡訊卻直呼：「哪來的陳阿姨啊！是講解我什麼內容？我們是要怎樣相互了解...」，無奈感嘆詐騙手法讓人越來越無言，最後還標記：「#壞人好多啊 #壞人好閒啊」，有網友則歪樓留言：「為什麼37歲了，還自稱自己大男孩」，釣出米可白貼出哭笑不得的貼圖，但米可白仍不忘呼籲：「大家都要小心」。

其實，36歲米可白早已名花有主，她4月被直擊和外型高壯男子甜蜜約會、逛精品店，米可白事後也大方認愛，表示男友大她4歲，兩人是在朋友聚會上介紹認識，米可白甜讚男友貼心，跟她一樣愛狗，而且和她的愛犬黑寶也相處得很好。