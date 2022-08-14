外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。（外交部提供）

(由左至右）聯邦眾議員魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、外交部北美司司長徐佑典、聯邦眾議員貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）。（外交部官網）

無懼共軍演習威嚇，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基等5位國會議員今晚抵台訪問。外交部表示，訪團在台期間將拜會總統蔡英文，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會重量級訪團來台，彰顯美國對台灣的強力支持。

美國眾議院議長裴洛西日前來台引發中共強烈抗議，連日來在台灣週邊海域實行大規模軍演且持續延長，值此之際，外交部今晚證實，馬基14日至15日率團來台灣訪問。

此行其他訪團成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal D-CA）、貝耶（Don Beyer D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen R-AS），全團共5位國會議員。外交部對馬基主席率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎。

外交部常務次長俞大㵢14日下午代表我國政府前往迎接馬基訪團，外交部表示，訪團在台期間將拜會總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

馬基於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。

馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」，推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等；另並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於我國政府部門實習的學人計畫。

外交部表示，此團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。