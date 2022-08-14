美國國會眾議院議長裴洛西訪台後，中共才結束展開一連串軍事與經濟打壓，但今天晚間又傳出美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於晚間率訪問團抵達台灣松山機場。對此總統府晚間證實，且透露蔡總統將在明（15）日上午，於總統府接見訪問團；基於台美雙方協調默契，將於會後發布新聞資訊。

張惇涵表示，此次訪問團成員另包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

張惇涵指出，在中國以軍演，升高台海及區域緊張情勢之際，馬基主席率團訪台，再次展現美國國會對台灣堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。

美國跨黨派國會議員馬基等一行將於8月14至15日訪問台灣。此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

美國5名參眾議員晚間搭軍機來台，呼號Spar11的美軍行政專機下午5時7分自日本橫田空軍基地起飛，6時53分飛抵松山機場，將停留一晚，明天展開訪問行程。