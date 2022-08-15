如興(4414)上周公告完成和「信永中和聯合會計師事務所」委任合約，將借重該事務所跨國結盟、長年累積跨區域查核作業的專業經驗，由公司全體財會/法務經營團隊密切合作，在原簽證會計師詳實之查核基礎上，盡速在最短期間內完成半年報必要之查核作業，俾維護所有股東權益。如興也同時公告將於9月29日召開臨股會，全面改選董事及獨董。

如興今早股價一度跌停，盤中雖然打開，但跌幅仍重逾8%。主要是如興表示，鑑於公司營業型態屬於跨國佈局，加上疫情期間會計師事務所外勤團隊實地查核出差任務備受困擾，以致配合會計師海外營業點之細部查核作業不易完全深入落實。加以公司近月來頻遭各類惡意扭曲訊息滋擾，半年報應難以如期於8月15日上傳。

但如興也強調，面對上述可能遭遇股票暫停交易之危機處理，公司經洽請原簽證會計師事務所之充分支持與配合，12日已和「信永中和聯合會計師事務所」完成委任合約。

如興指出，今年1至7月累計合併營收達新台幣103.4億，相較去年成長8.98%，現已進入出貨旺季，未來3個月營收能見度仍高，目前應收帳款帳期最長為90天，參考以往之經驗，實際收回天數約80天。針對閒置資產處置之部份，目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地，至今年年底前依合約約定公司將可收回美金1,780萬元，折合新臺幣約5.25億元。公司截至目前為止銀行往來及債信一切正常，現金流量完全足以支應公司未來之營運及維持公司相關之債信。