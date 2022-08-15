今夏熱浪來襲之際，海瑞溫斯頓 (Harry Winston)夏季珠寶登場，色彩繽紛的Winston Candy與Winston Kaleidoscope系列珠寶作品，以色彩斑斕的彩色寶石搭配晶瑩剔透的鑽石，猶如一顆顆五彩繽紛、晶亮透光的糖果，甜美沁涼，充滿愉悅氣息。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列雞尾酒戒，採用碩大無比的彩寶為主石，氣勢不凡。（Harry Winston提供）

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）向來以大顆鑽石、寶石著稱，正因為碩大就是美，才能展現非凡的氣勢，今夏登場總價破億的珠寶作品，精選大顆寶石打造一顆顆色彩絢麗繽紛的Winston Candy雞尾酒戒與Winston Kaleidoscope項鍊，彩寶主石色澤妍麗、碩大飽滿，再以鑽石或彩寶烘托，如眾星拱月一般，展現海瑞溫斯頓珠寶鬼斧神工之美。

海瑞溫斯頓在炎熱的夏天主打Winston Candy系列珠寶作品，予人甜美沁涼之感。（Harry Winston提供）

Winston Candy雞尾酒戒選用了粉紅色尖晶金為主題，在帕拉依巴碧璽碧璽、紫色剛玉與沙弗萊石等彩寶的陪襯下，以不同色系的彩寶大膽對比、彼此彰顯，讓女人一伸出纖纖玉指，就是眾人的美麗焦點，無法將視線移開。另一款Winston Candy耳環則是以2顆總重約8.08克拉的橘色錳鋁榴石為主石，環狀點綴鑽石、錳鋁榴石、沙弗萊石等，勾勒非凡華麗的珠寶作品，更添愉悅氣氛，要讓女人忍不住嘴角上揚。

同樣融入大膽豐富的對比色彩與幾何形狀的Winston Kaleidoscope系列鍊墜，以妙趣橫生、令人目眩神迷的萬花筒為靈感，將繽紛對比色彩和對稱結構巧妙融入設計當中，展現出夢幻般的璀璨幾何圖案，甜蜜動人的彩色寶石，在對比色調寶石的陪襯之下，幻化成絢麗耀眼的萬花筒。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉紅尖金石雞尾酒戒，周鑲碧璽、沙弗萊石和鑽石等。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列橘色錳鋁榴石耳環，主石為兩顆8.08克拉橘色錳鋁榴石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列丹泉石與彩寶項鍊。（Harry Winston提供）