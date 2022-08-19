有雞尾酒戒，當然也有雞尾酒珠寶表。義大利珠寶精品寶格麗（BVLGARI）發表六款雞尾酒彩寶腕表，以色彩繽紛的彩寶詮釋腕表之美，風格奢華大膽，就和雞尾戒一樣，完美展現不受拘束、隨心所欲的時尚態度，成為時下最夯的時尚單品。

寶格麗Divas’ Dream系列孔雀石與粉紅碧璽珠寶腕表，約129萬元。（BVLGARI提供）

雞尾酒戒源自美國20年代，由於當時實行禁酒令，飲酒反倒成為上流社會專享獨有的文化，當時的名媛貴婦時興佩戴雞尾酒戒，相較於左手低調含蓄的婚戒，佩戴於右手的雞尾酒戒代表了女人的自由與獨立，尤其當女人手裡端著色彩豔麗的雞尾酒杯時，再搭配彩寶雞尾酒戒，無疑是一種宣示，而色彩妍麗的雞尾酒珠寶表，也具有同樣的視覺效果。

寶格麗Divas’ Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕表，幣118萬3000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Allegra系列黃色剛玉珠寶腕表，約87萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗以精湛珠寶工藝與製表技術打造的Divas’ Dream與Allegra兩款經典系列雞尾酒珠寶表，融入雞尾酒戒大膽創新的色調美學，活潑的對比色調、華麗的豐富層次，讓彩色寶石顯得更加嬌豔欲滴，充滿驚喜，正是寶格麗美學風格的完美化身。

寶格麗Divas’ Dream系列蛋白石面盤珠寶腕表，約215萬4000元。（BVLGARI提供）

Allegra系列腕表融入「享受生活 (joie de vivre)」的義式哲學，穿戴珠寶也要隨心所欲、無拘無束，不同切割、大小與鑲嵌的彩寶錯落有致，在腕間恣意閃耀，捕捉生命裡無數的歡快時光，整支腕表鑲嵌重逾9克拉的粉紅剛玉與黃色剛玉，奢華指數破表。

寶格麗Divas’ Dream系列超薄三問蛋白石面盤珠寶腕表，約713萬元。（BVLGARI提供）

Divas’ Dream系列腕表則透過鑲嵌寶石與鑽石呈現美麗的「扇形」圖案，扇形弧線的設計靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚，並以鮮豔對比色呈現，例如碧綠孔雀石搭配桃紅色碧璽，或是嫩粉蛋白石搭配金黃色的黃水晶，光采奪目、充滿了活力。