打破珍珠只能串鍊的窠臼，MIKIMOTO近日發表「Wild and Wonderful」系列高級珠寶，以鑲嵌彩寶與珍珠的方式勾勒五大洲的野生動物，形狀各異的巴洛克珍珠化為動物，再以彩鑽和珍珠演繹動物的千姿百態，更添趣味。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶作品，孔雀羽毛項鍊。（MIKIMOTO提供）

珍珠是有機寶石，是母貝分泌碳酸鈣與微晶體歷經時間累積而成，有著孕生命的隱寓，MIKIMOTO以珍珠為主要材質詮釋「Wild and Wonderful」系列高級珠寶，可謂別具意義，全系列總共逾50件作品，為了詮釋動物之美，除了採用MIKIMOTO最引以為傲的頂級珍珠外，也運用彩寶和鑽石，讓動物神韻和形態更加寫實擬真。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，企鵝胸針。（MIKIMOTO提供）

其中最令人讚歎的莫過於不規則的巴洛克珍珠，自然融入動物珠寶作品當中，猶如動物身體的一部分。例如一款在水中展翅潛泳的企鵝胸針，企鵝白色腹部就是一顆偌大的巴洛克珍珠；可愛海象的胖嘟嘟身體是一顆不規則的黑色南洋珠，只要加上鑲鑽尾巴和魚鰭，就是一隻栩栩如生的胖海象；一款黃金鑲鑽狐狸胸針，勾勒狐狸抱著尾巴沉睡的可愛模樣，並以一顆巴洛克南洋珍珠詮釋發亮的尾巴，黃金鑲鑽與南洋金珠呼應，更收畫龍點睛之效。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，狐狸胸針。（MIKIMOTO提供）

除了珍珠，近來頗受歡迎的粉紅孔克珠也是要角，如一款紅鶴胸針的主石即是以一顆孔克珠，並鑲嵌了粉紅藍寶石、石榴石、瑪瑙等彩寶，詮釋紅鶴優雅佇立的曼妙姿態。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，海象胸針。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO全系列以全球五大洲的動物為主題，呈現出斑斕壯闊的野性世界，珍珠與珍貴寶石幻化成精巧絕倫的珠寶作品，洋溢著生命之雀躍與律動的魅力。