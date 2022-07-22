比利時19歲女飛行員Zara Rutherford去年挑戰單獨駕駛超輕型飛機環球，去年曾12月中停松山機場，當時松機員工送上特製紀念T恤及珍奶，讓她感動得說有機會要再來台灣，如今她16歲的弟弟Mack Rutherford也跟隨姐姐腳步，同樣挑戰獨自駕機環球，今日降落松山機場，同樣獲得特製紀念T恤和珍奶，還在機坪與姐姐的人形立牌合照。

Mack Rutherford挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，今日下午1時58分飛抵松山機場。Mack在15歲就取得超輕型飛行員執照，成為當時世界上最年輕的飛行員，由於台灣地理位置優越，在Zara推薦下，Mack環球時也選擇在台灣停駐。

交通部民用航空局表示，Mack抵達松機後，即依照我方防疫規定，搭乘防疫巴士前往防疫旅館。上車前他穿上松機特別製作的T恤，在機坪與去年底環球飛行的姐姐Zara的人形立牌合照。

工作人員也為他獻上最有台灣味的歡迎禮物－珍珠奶茶，讓他帶到旅館享用。民航局指出，明日一早，Mack就會離開台灣，松機工作人員也送上一包綠色乖乖作為祝福，期許他一路飛行平安，完成環球飛行的壯舉。