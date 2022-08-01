甜美的愛心，向來是愛情的符碼，蕭邦（Chopard）以愛心為主題打造的Happy Hearts珠寶，深受女性的喜愛，不需語言，就能傳達濃情蜜意，滑動鑽石的設計，彰顯女性自在不受拘束的恣情快意，全系列珠寶採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金，讓愛情更加昇華。

蕭邦以愛心為主題打造的Happy Hearts耳環 ，14萬元。（CHOPARD提供）

今年新登場的Happy Hearts珠寶以浪漫的粉紅色蛋白石為主石，並融入滑動鑽石的元素，有鍊墜、手鐲、戒指和耳環等，隨著身體的律動，愛心水晶夾層內的滑動鑽石會不停飛旋跳躍，有著「心心相映」的意涵，猶如熱戀中的情人，充滿愉悅歡欣的氣氛。