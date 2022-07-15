愛馬仕（Hermes）以經典KELLY包為靈感發想的Kellymorphose珠寶即起登台，於Bellavita店展出35件總價逾2億元的珠寶作品，展至24日止，KELLY包獨特的梯型外觀、鎖頭、鑰匙包等經典元素化身珠寶，猶如可以佩戴粉頸、耳際、玉指的KELLY包，價格從2萬8100元的純銀戒指起跳，到要價4千萬元的鑽石頸鍊，一次滿足不同族群和消費能力的愛馬仕粉絲。

愛馬仕Kelly玫瑰金鑲粉紅藍寶石珠寶包，可手拎，也可當項鍊披掛，3157萬9400元。（Hermes提供）

愛馬仕Kelly Chaine玫瑰金鑲鑽貼身珠寶，結合頸鍊與腰鍊，珠寶與身體合而為一， 75萬8600元。（Hermes提供）

愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy是位舞蹈家，他以顛覆手法重新詮釋珠寶，作品強調珠寶的自由律動、與身體的對話，猶如身體的延伸一般，就算是佩戴愛馬仕珠寶跳舞，也不覺得受限阻礙，全新登場的Kellymorphose系列兼具了實用與奢華，打破兩者界線，將簡約元素昇華為藝術。

愛馬仕Kellymorphose系列珠寶登台，Kelly Baguettes 白K金鑲白鑽頸鍊3945萬8600元，是最貴的一件作品。（Hermes提供）

「我將Kelly包款的經典元素玩轉焠煉至另一境界：兩條側帶、旋鈕式包釦，金屬片與四顆小圓釘。我對Kelly系列珠寶的設計秉持著相同理念，將其原本的輪廓造型重新詮釋或將其徹底顛覆。」 Pierre Hardy說。

愛馬仕Kelly Gavroche玫瑰金鑲鑽雙指戒，186萬400元。（Hermes提供）

例如Kelly Gavroche系列項鍊融入出神入化的設計，讓項鍊就像飄逸輕盈的絲巾，全鑲鑽側帶以不可思議的柔軟姿態交疊繫於頸間，雙環戒指則猶如纏繞指間一般，完美詮釋「繞指柔」的優美線條。

愛馬仕Kelly Clochette玫瑰金鑲鑽手鍊，134萬6600元。（Hermes提供）

以《愛麗絲夢遊奇境》為靈感打造的迷你版Precieux系列項鍊，將故事中愛麗絲忽大忽小變身的奇幻經歷融入其中，縮小版的Kelly包鍊墜搭配放大版的金屬鍊，大小的對比更添趣味。Kelly Chain隨身珠寶結合了頸鍊與腰鍊，珠寶與身體合而為一，金屬鍊自由垂墜，可隨著身體的律動而擺動。

愛馬仕Precieux Kelly玫瑰金白K金鑲鑽項鍊，189萬6500元。（Hermes提供）

喜愛Kelly包的貴婦絕不能錯過頂級奢華版Sac Bijou Kelly珠寶包，整只包以玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石打造，可以手拎，附有長鍊帶也可肩背。買不起Kelly包的愛馬仕粉絲則可考慮Alpha Kelly鈍銀雙指戒，細節融入Kelly包的鎖頭、鍊帶元素，訂價2萬8100元十分親民。