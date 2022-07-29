各大時尚雜誌的8月份新刊即將出版，最近劉詩詩、Jessica分別登上《嘉人Marie Claire》和《時裝L’OFFICIEL》時尚雜誌封面，搶先佩戴Qeelin為歡慶18歲生日打造的限量珠寶，劉詩詩的神秘性感，Jessica的天真浪漫，完美詮釋Qeelin經典葫蘆造型的珠寶，葫蘆有著幸運的意涵，就像是幸運符為兩位女星帶來熠熠發光的似錦前程，別具意義。

Jessica身穿天空藍色雪紡紗裸肩洋裝，並佩戴Wulu 18系列珠寶登上雜誌封面。（Qeelin提供）

於2004年創立的Qeelin為慶祝18歲生日，今年發表Wulu 18系列限量珠寶，保留Qeelin經典葫蘆的造型，並融入前衛叛逆的鉚釘元素，簡練流暢的弧形曲線，充滿如雕塑藝術品般的時尚美感，既優雅又兼具個性，深受時尚人士的喜愛。

向來溫柔婉約的劉詩詩這回嘗試新造型，以一襲黑色系服裝搭配濃烈酒紅唇彩和挑逗眼線，詮釋Wulu 18系列珠寶玫瑰金款式項鍊、頸環和耳環，充滿前衛高冷時尚，展現摩登女子無畏的個性美。

以高冷氣質著稱的Jessica這回也同樣換了新造型，身穿天空藍色雪紡紗裸肩洋裝，並佩戴Wulu 18系列項鍊吊墜、頸環和耳環，十分優雅浪漫、奢華唯美。

劉詩詩與Jessica雙姝拍攝的雜誌封面都是夏日綺麗主題，但兩人卻呈現全然不同的時尚風貌，就像Qeelin的Wulu 18系列珠寶具備風格百變的多樣性，可以詮釋出多維的反射面，每一角度都閃耀璀璨光芒。

Qeelin新上架Wulu 18系列18K玫瑰金耳環，4萬9500元。 （Qeelin提供）

Qeelin Wulu 18系列玫瑰金頸環，9萬1500元。（Qeelin提供）