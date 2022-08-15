中國人民銀行維穩宏觀經濟再出招，15日宣布下調中期借貸便利（MLF）和公開市場逆回購（附賣回）操作利率各10個基本點。這不僅是時隔7個月後再度下調上述兩項利率，今年以來MLF操作更是首次縮量。

人行15日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）4,000億元MLF操作和20億元公開市場逆回購操作。一年期MLF和7天逆回購利率分別下調至2.75％和2％，均下降10個基點。

8月僅有的一次MLF於16日到期，規模6,000億元。因此人行本月為縮量操作。逆回購方面，人行已連續第14日將規模定在20億元，由於本月MLF到期日與操作日的短暫時間錯位，導致今日公開市場淨投放量達到4,000億元。

券商中國報導，由於LPR是在MLF操作基礎上形成，由於政策利率降息，接下來8月20日的新一輪貸款市場報價利率（LPR）報價也料將下調。專家認為，8月20日的5年期以上LPR下調機率或大於1年期LPR，房貸利率也因此存在進一步調整空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，人行縮量加上降息，表明目前穩主體、穩預期、穩增長壓力依然較大，貨幣政策需要繼續保持適度寬鬆基調，與此同時，代表人行依然試圖保持物價穩定和穩定增長之間的平衡，綜合考慮內外因素之間的平衡，維持保持貨幣信貸平穩適度增長與推動企業實際貸款利率、綜合融資成本持續回落之間的平衡。

人行在此時降息，或許也與近期海外通膨壓力有所放緩有關。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，由於美國公佈的7月份消費者物價指數（CPI）低於預期，CPI年增率從40年高位9.1％降至8.5％，緩解了美國繼續大幅升息的壓力。美國聯準會收緊貨幣政策對壓抑通膨的效果開始見效，也確立了市場對未來升息步伐將開始放緩的預期。