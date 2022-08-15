農業區人口外流問題嚴重，引發民代關切。台中市議員吳敏濟在財經業務質詢指出，以國土計畫分布，大安區有多達68％面積為特定農業區，但年輕人不願務農，使得該區老農人口居全台之冠，他呼籲政府應解編不適合耕種的區域，改規畫為高科技產業園區，一舉雙贏。

台中市經發局長張峯源表示，國土計畫每5年可以重新檢討，地方政府也能申請變更，將努力爭取引進高科技產業。

台中市特定農業區土地面積約1萬4791.89公頃，其中甲區有2577.79公頃、外埔2114.14公頃、大安1855.3公頃。

吳敏濟表示，大安區總面積約2740公頃，其中2097公頃作為農耕使用、占土地面積77％，但其實，大安區靠海，冬季吹東北季風，二期稻作平均每公頃產量僅7000多台斤，農民無法靠耕種養家，導致青年人口外流嚴重，全區有超過一半人口為65歲以上老農，追根究柢，原因就出在多數土地被編定為特定農業區。

吳敏濟認為，近來許多台商回流投資，全台各縣市都缺工業區土地，建議市府盤點大安區靠海的特定農業區並申請解編，可設置半導體或高科技園區，創造雙贏。

副市長令狐榮達表示，市府將快局處研議此問題，盼能尋求翻轉大安區經濟的方式，讓地方獲得發展。