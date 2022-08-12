南科特定區區段徵收工程牽涉430公頃，總經費378億元，是台南市上最大筆經費的開發案，除可提供更多的產業用地，還能滿足南科周邊所需的居住生活機能，台南市政府12日與廉政署、台南地檢署、調查局等司法機構合作，成立廉政平台，在最公開透明下完成國家建設。

南科特定區區段徵收工程都市計畫是台南是有史以來規模最大開發案，即使在台南市現有5個廉政平台中，也是採購金額最大的案子。工程完工啟用後，不僅有產業用地，還可滿足商業住宅、公園設施與消防、醫療、就學、運動等生活機能需求，連台南市長黃偉哲也表示「從沒做過這麼大的案子」。

台南市長黃偉哲主持廉政平台啟動儀式，包括法務部廉政署署長莊榮松、台南地方檢察署襄閱主任檢察官林仲斌、法務部調查局台南市調查處副處長褚延平都參加，部分投標潛在廠商代表也到場與會。

黃偉哲表示，舉凡土地開發，重大工程都牽涉重大利益，過去不管土地重劃或是區段徵收，民眾往往會為了1坪、2坪地提告，因為1坪、2坪就代表幾十萬，更何況這場開發案這麼多的土地。

黃偉哲認為這麼大的開發案，更需要在各階段都要有廉政平台的介入，全民督工，在最公開、透明的狀況下，完成重大國家建設。