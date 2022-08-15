桃園市觀音蓮花休區，因冬天也發展控窯、萬聖南瓜節等延續熱度，去年財務自籌率達8成。（蔡依珍攝）

桃園市觀音蓮花休區，因冬天也發展控窯、萬聖南瓜節等延續熱度，去年財務自籌率達8成。（蔡依珍攝）

桃園市議員期盼休區可以財務獨立自主，不要每年編大筆預算，只是創造10天花期，曇花一現。（蔡依珍攝）

桃園休閒農業區如雨後春筍般大幅成長，目前已有10處，增幅冠全台，但發展狀況不一，像2020年財務自籌達8成以上者，僅復興暨大溪台七桃花源休區1處，議員力促輔導獨立自主，也擔憂評鑑未過會強制退場，浪費公帑。農業局說，去年觀音休區自籌也達8成，且桃園休區都年輕、有活力，會持續加強讓休區從一級農業變成三級服務業。

議員郭麗華說，桃園市是工業大城，過去是全台唯二「休區慘掛零」的縣市，市長鄭文燦上任後，大膽訂下「10個休閒農業區、100家休閒農場」的目標，農業局積極輔導下成功達陣，增幅冠全台。

「衷心期盼休區可以獨立自主，不要每年編大筆預算，只是創造10天花期，曇花一現！」郭麗華說，目前10個休區，僅有楊梅仙草花休區、觀音蓮花園休區，成功帶動周邊農業經濟效率，其餘只有活動短短幾天曇花一現，強調除了讓遊客知悉什麼季節到哪玩，花期外休區也要能正常運作，建議串聯休區，達到農業挺農業，小型經濟變大型經濟。

議員李柏坊也說，休區應該要整合後整體作戰，每個品牌、專長都要定位清楚，不要都是一盤散沙，直言中央高喊每年都要評鑑，若遭劣退就失去輔導意義，浪費時間和金錢。議員鄭淑方說，軟體行銷外、硬體也要配合加值，像是楊梅秀才休區待整建廊道、步道，跨單位整合推動，才能活絡地方產業。

議員謝美英也說，像觀音蓮花園休區頗具規模，但疫情衝擊也讓業者怨賺的錢都燒光，沒營業仍有維護成本，農業局要助業者走過低潮期。議員牛煦庭則關心楓茶米休閒農業區，預計明年補提計畫，他直言過去就是被點名交通資源、組織能力不足，要求補足缺失，「不要拖著拖著又沒了！」

農業局說休區透過自辦活動、會員會費、熱心人士捐贈等維持營運，坦言2020年財務自籌率僅復興暨大溪台七桃花源休區達8成，4處7成、5處不到7成，去年成績仍在統計中，已知觀音蓮花休區因自辦很多活動，冬天也發展控窯、萬聖南瓜節等延續熱度，自籌率達8成，但強調不能只看自籌率，重點要能活絡休區。

農業局說，去年8休區參與全國評鑑，有6處休區80分以上評為成熟型、2處70至79分評為成長型，成績斐然，且至今零處遭退場，目前因疫情暫緩申請的南桃5休區，將在10月重新遞件，另有3案仍在盤點，每年3500萬預算讓18休區微競爭，會持續輔導增加各自特色亮點跟遊程。