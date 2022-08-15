國人前往柬埔寨求職遭詐騙，驚動警政署長親赴桃園機場視察。律師林智群PO文，有公司開出「服務專員月薪2000美金」，他直言這種行情在當地可以請20個人了，為什麼要找你？若符合3條件，外派海外才比較沒有安全疑慮。

林智群分享，人力銀行網站上仍有許多柬埔寨相關職缺，有一個月2000美金的服務專員（工作地點在西港）、月薪5萬5台幣的資訊人員，以及年薪百萬台幣的廠長職缺。

林智群認為，資訊人員是台灣中小企銀開出來的缺，廠長缺則由聚陽實業提供，這些都是知名企業，「大公司徵人也不是不能去」；但如果是第一種職缺，就要非常注意了。

他直言，美金一個月2000，在當地可以請20個人了，為什麼要找台灣人？還要安排酒店公寓、專人打掃、每日餐費10美金，「你有什麼本事拿到這種待遇」。

林智群建議，出發前應仔細評估，若符合3條件，至少安全上不會有太大問題，1.大公司、2.有一定徵才條件門檻、3.薪資待遇符合外派一般市場行情。