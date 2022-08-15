桃園市長選戰激烈，外界認為國民黨桃園市長參選人張善政採取「佛系選舉」，對此張善政曾自比為土地公，要替桃園掃除妖魔。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬直呼該說法是「斯文掃地」，市長鄭文燦則表示，誰是為了選舉才來的過客大家都很清楚。

鄭運鵬說，一再強調為了選舉及政治不要脫離人性，而學長張善政來到桃園後我們都是祝福，沒有口出惡言，但的確很少看到候選人自稱為神明，不需要去妖魔化競爭對手，然後把自己稱為在地土地公，這說法是「斯文掃地」，尊重對手是每個民主選舉中必要的修養，正面競爭、政策競爭不是那麼難，希望所有市長候選人都要有這個風度。

「誰是為了選舉才來過客這點很清楚！」鄭文燦表示，土地公是桃園特有的文化，桃園的土地公密度比外縣市來得高，為此也舉辦土地公國際民俗藝術節，在桃園深耕的是我跟鄭運鵬，我們對土地的感情是用生命在實踐，而非用口水實踐，我相信桃園人對我、對鄭運鵬都是瞭解的，至於誰是過客、誰是為了選舉才來，這蠻清楚的。

另提及過去鄭文燦被樂天女孩扛起來的畫面再度被炒熱，鄭運鵬當時在臉書寫下，當桃園市長可能有這樣的福利。鄭文燦笑說，那時是非預期的情況，我擔任市長幫樂天桃猿隊加油，無論是我或是樂天女孩都很投入，鄭運鵬當時他也非常幽默、有智慧地說了這段話，我想這也成功讓樂天桃猿隊行銷出去，但重點是今年我們要奪冠，這才是所有市民最關心的。