嘉義1名郭姓男子為保險業務員，於110年9月和1名人妻簽約保單時，竟當場對人妻伸出狼爪，對她上下其手，直到人妻反抗並說有在口罩裝攝影機才罷手，法官考量2人於審判外成和解，依犯強制猥褻罪，處郭男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書指出，嘉義1名保險業務人員郭男於110年9月某日，下午7時許，和人妻相約在東區建國路的租屋，處理保險簽約事宜，待人妻簽完約準備離去時，郭男竟對人起了色心，強行用雙手環抱人妻，還將對方丟到床上，接著不顧人妻的反抗，狂摸她胸部，直到人妻假裝自己口罩上的精油扣是攝影機，且老公有她定位，郭男才罷手開門讓對方離去。

郭男於警詢時坦承犯行，且根據人妻與老公的對話紀錄截圖，通話紀錄、性侵害個案服務紀錄表，及診斷證明書可證，郭男當時確實有摸人妻胸部，檢方依強制猥褻提起公訴。因當事人雙方合意且郭男認罪，申請依協商程序而為判決。

法官認為，檢察官與郭男及人妻已於審判外達成協商之合意且郭男已認罪，其合意內容為：郭男犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，6月內向公庫支付2萬元。故法官依強制猥褻罪處郭男上述刑責，可上訴。