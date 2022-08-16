男子不服取締口出穢言 頂街警立即逮捕依法送辦

台中市豐原區39歲的蘇姓男子，昨天晚上騎乘普重機車逆向行駛，豐原警分局頂街派出所員警員警見狀，立即將其攔查並依道交條例舉發；蘇男因不願配合警方身分查證且意圖規避稽查逕行駛離，並向警方辱罵不雅字眼。警方立即上前將該男子逮捕，全案依妨害公務罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，豐原警分局頂街派出所員警，昨天晚上執行6時至8時勤務，在台中市豐原區中正路執行取締交通違規；39歲蘇男騎乘普重機車逆向行駛，員警見狀立即將其攔查並依道交條例舉發。蘇男因不願配合警方身分查證且意圖規避稽查逕行駛離，並向警方辱罵不雅字眼。

員警立馬騎機車上前追趕，將蘇男逮捕帶回偵辦。警訊中蘇男聲稱，他是因遭警方開單一時情緒失控，才口出穢言飆罵員警；全案依妨害公務罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，切勿有脫序行為而觸犯法令，對不配合稽查並辱罵員警等妨害公務行為，已明顯違反相關法令及公共秩序，為維護執法尊嚴，絕對依法究辦。