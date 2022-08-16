中國最新發佈的經濟數據意外疲弱，以及受能源和金融股下跌拖累，周一華爾街股市開低，但隨著消費必需品、通訊服務和非必需消費品類股走高，以及特斯拉帶領大型成長股反攻，美股主要指數全面收漲，延續近來因投資人看好聯準會將實現經濟軟著陸引爆的升勢。

受惠於美國公債殖利率下跌，特斯拉勁揚3.1%、蘋果漲0.6%、微軟漲0.5%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。

上周數據顯示美國通膨可能已在7月到頂，受此激勵，標普500指數較6月中旬創下的低點大幅反彈。雖然該指數連漲4周，創下2021年11月以來維持最長的升勢，但與去年12月31日相比仍下跌約10%。

道瓊指數為4月20日以來首次收於200日移動均線上方，該指標通常被視為市場未來走向的訊號。

中國央行出乎意料突然調降主要貸款利率以提振需求，加深投資人對該國經濟情勢的擔憂。

市場將迎來重量級零售商揭曉上季營運表現和未來展望。本周投資人將關注家得寶、沃爾瑪和Target等大型零售商的業績報告，以尋找更多有關通膨如何影響其業務的線索。

★主要指數

道瓊指數漲151.39點或0.45%，收33,912.44點。

標普500指數漲16.99點或0.40%，收4,297.14點。

那斯達克指數漲80.87點或0.62%，收13,128.05點。

費城半導體漲9.49點或0.31%，收3,077.33點。

★消息

紐約帝國州8月製造業活動指數為負31.3，較7月的11.1大幅下挫，遠不及市場預期（5），不僅代表著製造業陷入萎縮，並創下自2001年開始統計這項數據以來的第二大跌幅，僅次於2020年的疫情高峰期。

美國建商信心指數8月跌至49，為連續第8個月下跌，創下2007年以來最長的跌勢，亦為2020年5月以來首次跌破50榮枯分界點。

周一紐約期油收跌2.9%，為每桶89.41美元，盤中一度跌至86.82美元，創下2月3日來新低。布蘭特期油收跌3.1%，為每桶95.10美元，盤中曾觸及92.78美元，創下8月5日來新低。中國最新公布的經濟數據意外疲弱，以及人行意外降息，加深市場對這個全球最大原油進口國經濟情勢的擔憂。

美國10年期公債殖利率為2.795%，較上周五的2.849%下跌。兩年期債息從3.257%跌至3.1988%。長短期債息仍然呈現倒掛。

美國各交易所交易量總計約為95.9億股，是今年來最清淡的成交量之一。過去20日均量為109.7億股。(2-1)