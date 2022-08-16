烏克蘭15日稱，成功打擊克宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）位在烏東盧甘斯克的總部，更稱烏軍之所以能命中目標，是因為一名俄羅斯記者在網路上公開瓦格那集團的照片，不小心將總部位置外洩。
綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）州長海岱（Serhiy Hayday）15日在Telegram發布消息，稱烏軍14日成功摧毀瓦格那傭兵組織位在盧甘斯克州波帕斯納（Popasna）的總部，指出目前仍在確認死亡人數，不過他粗估，約有100名傭兵喪命。
一名親克宮的戰地記者科特諾克（Kotenok）也在Telegram發文，指出瓦格那集團在波帕斯納的基地受到攻擊，而且可能是受到又稱為「海馬士」的高機動多管火箭系統（HIMARS）攻擊，證實了海岱的說法。
網路上出現的照片顯示，瓦格那總部被炸成廢墟，建築側面出現大洞，地上滿布掉落的磚瓦，救難人員從基地裡抬出受傷的人員。
海岱也稱，烏軍之所以能命中瓦格那總部，全多虧一名俄羅斯記者無意間曝光了總部位置。
「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，親克宮俄羅斯記者斯雷達（Sergei Sreda）8日在Telegram發文公開他造訪瓦格那總部的照片，照片中他與另外4名傭兵在一棟磚瓦建築前排排站合影，照片左上方竟出現一個標有附近防空洞確切地址的告示牌。雖然斯雷達隨後已刪除貼文，不過這些照片的截圖已在網路上瘋傳。
報導指出，烏軍就是靠著這張照片，進一步比對、確認了瓦格那總部的位置。
莫斯科從未承認瓦格那傭兵集團是否存在，不過西方情報圈認定瓦格那與俄羅斯總統普丁的密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）有關。普里格津又被譽為「普丁的廚師」，他的餐飲事業長久以來為普丁及武裝部隊服務。
BBC指出，自俄羅斯於2014年併吞克里米亞以來，瓦格那傭兵就被派駐到當地及烏東頓巴斯地區，此外，敘利亞、利比亞、馬利、中非共和國等也有瓦格那傭兵的足跡。
在烏軍成功打擊瓦格那總部後，網路上也傳出普里格津在攻擊中喪命，不過目前無法證實消息，東歐媒體「NEXTA」也貼出普里格津在瓦格那總部廢墟中巡視的畫面，破除謠言。
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