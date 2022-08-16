基隆市國門廣場新設裝置藝術「小彩滴」，供民眾輕推互動，但近日不斷傳出作品被惡意破壞，出現洩氣、強力繩被拉斷等情形，文化局每晚都得派同仁前往修繕。文化局長陳靜萍表示，民眾不當使用過於嚴重，不排除提早撤場。

基隆城市博覽會期間，市府在K沙灣展區設置裝置藝術作品「小彩滴」，為塑膠材質，以強力繩固定在地板，供民眾輕推互動，也被認為是可以玩的不倒翁。因深獲喜愛，文化局複製12個相同、不同色彩，放置國門廣場草皮上，取名為國門小彩滴，不僅吸引許多小朋友玩樂，也成為基隆市區新地標，預計展覽至10月10日。

不過，近日小彩滴不斷出現洩氣情形，據了解，有人惡意將固定水滴的強力繩扯斷，有些則是充氣頭被拉出放氣，甚至有民眾破壞力太強，作品像是硬生生被轉圈，導致拉繩斷裂。陳靜萍指出，自8日設置後，不斷接獲市民反映，小彩滴受傷洩氣，每天晚上同仁都得到現場修繕，因不當使用過於嚴重，不排除要提早退場

陳靜萍指出，小彩滴互動年紀為國小以下小朋友，嚴禁體重20公斤以上孩童、大人直接壓迫，更嚴禁以助跑推倒，或以腳踢及多人擠壓等方式進行互動，若以不當方式遊玩受傷，屬個人責任；另禁止使用任何尖銳物戳刺作品，只要不當使用造成毀損，將依損毀公物求償。

陳靜萍說，作品雖然是可互動式裝置，不過還是希望市民一起愛心呵護。此外，文化局提醒，小彩滴屬塑膠製品，在近日高溫長曬下，接觸時需先確認溫度注意安全，以免被表面高溫燙傷。