台灣花王即日起加入好日子愛心大平台，成為支持實現學童月經平權的企業，免費提供生理用品給新北市57所偏遠國中小及高中職學生。（陳慰慈攝）

新北市推動月經平權，考量生理用品對弱勢家庭是一筆大開銷，新北市長侯友宜今宣布，即日起，新北市就讀57所偏遠國中小及高中職學生，家遇急難或有急用學生，可至學校健康中心領取月亮包，包括2包日用型、1包夜用型及1包護墊，並由學校關懷輔導，視情況通報新北市（高風險家庭管理中心）提供後續協助。

台灣花王即日起加入好日子愛心大平台，成為支持實現學童月經平權的企業，納入脆弱家庭服務網絡，期能協助更多弱勢家庭學童，讓學童過好日子，享受幸福。

侯友宜表示，為讓社會大眾更加重視女性健康與權益，新北市從去年開始推動「月經平權」，結合民間及企業資源將生理用品發送新北市弱勢婦女及境內299所學校弱勢學生，讓「月事變好事」。

為不讓學生因家庭經濟困難，而無法負擔或取得足夠生理用品，進而影響身心健康，即日起新北市、花王與學校產官學攜手，透過緊密且長期的合作，將生理用品送到57所偏遠學校，從學生的需求提供最到位、最有效益的協助，讓新北市成為最呵護女孩的城市。

台灣花王董事長大熊康生表示，台灣花王已在台深耕58年，且熱心公益，長年致力於衛教公益及衛教宣導，總公司就位在新北市，這也是這次能夠合作的一個重要的契機與緣分。未來花王將長期捐贈偏遠學校生理用品及到校協同衛教宣導，以教育扎根的方式，透過多元的教育推廣關心環境與社會，讓美麗與潔淨展現。

未來方案將由八里國中擔任中心學校，八里國中校長詹志偉表示，把燈提高點可以照亮更多人。花王加入好日子愛心大平台的聚光燈照亮偏鄉57所學校，提供弱勢學生急難、急用生理用品，共同實現月經平權，保障學生身心健康。