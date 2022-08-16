靠北台鐵臉書網友對台鐵嘉義車站後站地下道坍塌的反應。( 截圖自靠北台鐵臉書)

包商施工誤敲壞地下道頂板，已緊急修補。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義車站地下道因應施工已減半通行。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義車站地下道因應施工已封閉、減半通行。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

台鐵嘉義站前後站通往月台的地下道驚傳崩塌，鐵道局16日表示，包商施工誤敲壞地下道頂板，連夜修補好了，已緊急修補，無人受傷，已恢復通行，這段通道因應施工原就縮減通道，配合鐵路高架化進度擬於中秋節後封閉，請旅客改走站內天橋。

「靠北台鐵」臉書有網友po出台鐵嘉義車站地下道水泥塊崩落的照片，滿地碎水泥塊，說是轉發友人的照片，由於頂板大面積掉落、懸空，令人質疑工程怎麼會做成這樣？很驚嚇。

鐵道局中工處副處長吳志仁表示，包商正在做嘉義鐵路高架化新車站施工，昨天有遷移軌道的前置作業，誤將地下道頂板敲破，當天晚上已修補完成，今天上午已恢復通行。

嘉義市政府交通處官員獲悉，前往現場勘查後指出，配合鐵路高架化工程施工，這處地下道已半封閉，？減通行路幅，塌落的地點是被封閉的，沒有旅客受傷，會促請施工單位加強工區安全管理。

吳志仁指出，因應鐵路高架化嘉義新站施工，台鐵嘉義站第一、二月台通往後站的地下道，將依施工進度階段性封閉，第1階段規畫於中秋節後封閉，屆時會公布動線指引，請旅客改走站內天橋。