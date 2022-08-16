高薪打工吹哨者Bump痛批外交部無作為，接露一切竟還被指控是不實消息，讓他氣炸。(圖／好棒Bump)

柬埔寨詐騙事件越演越烈，然而還是有不少人為了被高額薪水沖昏頭，不斷前往當地「當豬仔」，而詐騙案吹哨人，甚至曾親自前往當地救人的網紅「好棒Bump」卻曾在3月拍片指控，外交部毫無反應，反發新聞稿指控事實不符，讓他氣炸怒嗆「我救人你抹黑，外交部沒人管是不是」。

Bump從去年底就不斷宣導高薪打工陷阱，地點遍及杜拜、柬埔寨、緬甸，他更數度前往當地救人，就在年初救出一名受困在杜拜的林姓男子。Bump透露，在救援過程中，他們聯繫外交部杜拜辦事處，提出申辦臨時護照，未料遭遇重重困難，不斷被拒絕，聯繫好幾天都無效，對方不斷答官腔，踢皮球。

外交部3月22日發新聞稿，指出網紅的指控為不實訊息。(圖／外交部)

Bump說，求助外交部沒用，移民局沒用，領事館也沒用，最後是直接寫信去總統府陳情才有用，沒想到外交部還在3月22日發出新聞稿，表示Bump影片中的「求助杜拜辦事處申辦臨時護照遭拒」與事實不符，強調過程中辦事處一直與被害人保持密切聯絡，絕無耽擱。

Bump看到後氣炸，怒嗆外交部「林姓男子住哪家旅館、訂哪家機票，又是怎麼逃出來的你知道嗎」，他透露，林男當初是從3樓直接一躍而下而逃的，為何會知道，因為人就是自己救的。影片中Bump也提出錄音檔，揭露溝通過程，指控自己救人卻反被抹黑，外交部是死人嗎？「罔顧人命，沒人管了是不是」？Bump表示，他也可以請當事人出面作證，證實自己字字為真。