柬埔寨人口販運事件狂燒，致力於救出豬仔的網紅「好棒Bump」控訴年初在杜拜救援時，駐地辦事處卻消極應對，導致救援時程拉長，卻遭外交部否認稱「勿以訛傳訛誤導國人」，讓Bump氣炸，今天(18日)晚間更開直播邀豬仔作證，並點名部長吳釗燮出來面對。

Bump晚間在YouTube開直播，邀請到當初受困杜拜的豬仔林姓男子出面作證，證實自己所言不假，林男除了表示Bump說的都是實話外，更稱「有需要可以再連絡我」。

Bump表示，今天外交部如果有積極救援，怎麼會輪得到他來救，自己只是一個29歲普通老百姓，歷練跟人脈都比不上曾經駐美的現任部長吳釗燮，難道吳會比他差嗎？單純只是不想關心。

Bump說自己從去年9月以前就開始救援，只是因為自己更在乎受害者，針對外交部的聲明，他也相當不滿，更點名吳釗燮出來交代清楚，接下來的政策是什麼？要怎麼救人？