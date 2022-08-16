近年來不少台北市民因為不堪高房價而外移到其他縣市，有網友好奇提問，如果離開台北市、新北市，民眾的移居城市首選會是哪裡？沒想到最多網友推崇台中市，認為台中除了是南來北往交通樞紐以外，天氣怡人、商業機能也很強，只有空氣、自來水品質仍待加強。

原PO在PTT以「離開雙北，台灣哪個城市會是你的首選？」為題發文表示，好奇在不考慮收入所得的狀況下，民眾會選擇哪個城市居住；他也分享，自己有台北的朋友以米其林餐廳入選及各品牌精品據點為參考點，決定如果搬離雙北的第一選擇就是台中。

對此，許多網友紛紛回應，「雙北以外的商業機能最強就台中，無庸置疑」、「絕對是台中，雖然我是高雄人，台中勝台北」、「算含雙北，一樣選台中」、「台中真的漂亮，還在發展中，還有一推重大建設」、「台中氣候真的很好，只是空氣和薪水…」、「台中除了空氣和水質可以加強，其他真的沒什麼缺點了」、「以內政部實居來看，台中僅次於雙北無庸置疑，實質的第二大都」。

緊追台中的則是桃園，「桃園吧，最不需要煩惱地震的地方」、「桃園，台中太熱，不喜歡曬太陽」、「桃園吧！離台北近，有居住品質同時享有雙北都會機能，出國也方便」、「桃園啊，偏遠一點至少買的起」、「桃園，空氣樂勝」。