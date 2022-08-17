根據周二的一份企業文件顯示，瑞典家具巨頭宜家(IKEA)決定清算其俄羅斯子公司IKEA Dom。該公司成立於2006年，也代表宜家在俄羅斯經營了逾10年。

根據俄羅斯新聞社Interfax的Spark資料庫，其對俄羅斯企業的紀錄文件顯示，宜家母公司Ingka控股決定結束IKEA Dom有限公司。

從俄烏戰爭在2月24日爆發以來，數十個消費性品牌暫停了俄羅斯業務，其中H&H、宜家、耐吉(Nike)宣布永久性撤離計畫。

宜家早在今年3月就宣布要開始關閉商店、出售當地工廠、關閉辦公室，並削減在俄羅斯的1.5萬名員工人數。不過當時宜家母公司Ingka集團仍宣布，將繼續保有旗下的Mega購物中心在俄羅斯維持營運。

宜家在周一也關閉了宜家在俄羅斯最後的線上銷售業務，該業務一度在七月重啟。

Ingka集團還曾經在六月表示，對於未來有一天重返俄羅斯持開放態度，但是現在還不具備那樣的條件。