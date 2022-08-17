桃園市長選戰賴香伶推族群政策打造族群文化光榮感。(呂筱蟬攝)

桃園市擁有多元族群，民眾黨桃園市長參選人賴香伶17日提出族群政策，包含優先擴編客語師資、制定復興區在地就業自治條例、創立新住民事務所及設置眷村事務委員會等，期盼積極保障各族群權利及傳承多元文化。

賴香伶指出，期盼打造桃園除了是國門之都外，還是一個多元文化的魅力之都，因此針對不管是客家族群、閩南族群、原住民朋友、新住民朋友還有眷村文化都有相當規畫。發現現況下母語流失，特別客語的流失非常嚴重，當選之後會在桃園市府教育局優先開缺專業客語師資的晉用，讓這樣危機變成轉機。

而桃園市原住民將近8萬人，僅次花蓮縣是全國第二多。賴香伶拋出復興區在地就業自治條例的構想，由市府提供資源，推動在地特色就業，滿足觀光產業、環境安全和長照照護需求。住在復興區以外的原住民，也將透過公民參與，打造「都市原住民族示範聚落」，完善養老、育嬰、長照等日常需求。

針對眷村文化賴香伶則說，桃園市有很多眷村、但在改建後已經看不到原來眷村的風貌、基地，所以她會用副市長層級成立「眷村文化傳承委員會」，找出眷村歷史遺跡，串接眷村故事成為桃園特色。針對新住民則是成立新住民事務所」，以文化永續思維，塑造新住民文化榮耀感。

她也說，未來當選後會跟中央大學合作，針對桃園的族群政治以及多元文化傳承，制定桃園市自己的長短期擘劃，讓理論跟實務結合，希望桃園市在五族共同生活記憶裡找出新的元素，把多元文成為真正的軟實力，也能夠帶動台灣改變過去只有族群對立、只有國族主義的狹隘的觀念，成為共融多元尊重彼此的新的文化地標。