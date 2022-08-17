擁有甜美精緻臉蛋和34E豐滿上圍的怡葶（Elle）平時是一名護理師，由於她外表出眾，被網友封為最美護理師，最近她曬出自己忙裡偷閒去玩射箭的美照，可見穿著緊身黑色連身短裙的她，S曲線相當顯眼，前凸後翹的好身材讓粉絲暴動，不科學的胸型也相當明顯。

怡葶目前除了是護理師外也是網紅，在IG擁有35萬粉絲，先前她上《醫師好辣》曾透露被「富爸爸」看上，開價每月15萬邀她替自己車禍受傷的兒子當專任護理師，還放話願意讓她嫁進豪門當媳婦，更送上金飾以表達誠意，但怡葶考量到對方是脊椎受傷，也許這輩子無法痊癒，讓怡葶幾經思量後仍決定婉拒。

怡葶曬射箭美照。（圖／翻攝自elle50829 IG）

怡葶平時工作負擔重，加上近幾年新冠肺炎疫情肆虐，讓醫護人員身上的工作重擔更加沉重，曾有人好奇問她下班後還要花時間上通告不會累嗎？她回應曾聽到別人照顧病人的臨床經驗，認為只是愛其所擇、擇其所愛，只要做自己喜歡的事就不容易感到疲累。

最近怡葶難得開始「撩粉」，她曬出自己射箭的影片，寫下：「興趣之一：射箭，希望射到你的心，Archery is not an easy task.」，可見她架式十足，成績也不錯，粉絲回應說：「我的心真的被射中了哈哈」、「懂玩」、「左手在往內一點有推出去的感覺，會更準」、「因為妳而淪陷了！」。