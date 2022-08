擁有甜美精緻臉蛋和34E豐滿上圍的怡葶(Elle)平時是一名護理師,由於她外表出眾,被網友封為最美護理師,最近她曬出自己忙裡偷閒去玩射箭的美照,可見穿著緊身黑色連身短裙的她,S曲線相當顯眼,前凸後翹的好身材讓粉絲暴動,不科學的胸型也相當明顯。

怡葶目前除了是護理師外也是網紅,在IG擁有35萬粉絲,先前她上《醫師好辣》曾透露被「富爸爸」看上,開價每月15萬邀她替自己車禍受傷的兒子當專任護理師,還放話願意讓她嫁進豪門當媳婦,更送上金飾以表達誠意,但怡葶考量到對方是脊椎受傷,也許這輩子無法痊癒,讓怡葶幾經思量後仍決定婉拒。

怡葶曬射箭美照。(圖/翻攝自elle50829 IG)

怡葶平時工作負擔重,加上近幾年新冠肺炎疫情肆虐,讓醫護人員身上的工作重擔更加沉重,曾有人好奇問她下班後還要花時間上通告不會累嗎?她回應曾聽到別人照顧病人的臨床經驗,認為只是愛其所擇、擇其所愛,只要做自己喜歡的事就不容易感到疲累。

最近怡葶難得開始「撩粉」,她曬出自己射箭的影片,寫下:「興趣之一:射箭,希望射到你的心,Archery is not an easy task.」,可見她架式十足,成績也不錯,粉絲回應說:「我的心真的被射中了哈哈」、「懂玩」、「左手在往內一點有推出去的感覺,會更準」、「因為妳而淪陷了!」。