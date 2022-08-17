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美國眾議院議長裴洛西來台引發中共強烈反彈，總統府前副祕書長李俊俋透露，早在今年1月副總統賴清德赴宏都拉斯過境美國，與裴洛西視訊時，她就表明今年一定會來台灣。府副祕書長黃重諺也透露，裴洛西原本今年4月就要來台，因確診才延期，此行美方之前確實有些安全上的顧慮，要求百分之百安全才安排來台。

李俊俋與黃重諺今天在Yahoo TV接受資深媒體人王時齊專訪，外傳裴洛西此行一度曾考慮是否要來台灣？黃重諺透露，其實今年4月議長就已規畫要來台灣，只是後來她確診，之後她進行亞太行程，也明確表達希望到台灣來。

不過他說，從4月傳出要來台灣之後，中國就放過很多次話，包括要擊落裴洛西的飛機，對其行程進行危害等等，因此美方對裴洛西這次來台的安全特別重視，希望能確保百分之百安全的狀況之下，才來做訪台的行程設計，當時確實有些考慮，但基本上也是放在安全問題上，因此沒有把台灣馬上就列在其中，即使列入後也不讓外界知道是第幾站。

為確保裴洛西的安全，黃重諺表示，總統府全程隨時注意掌握其行程，他印象最深刻的是，議長抵台時，原本大家已鬆了一口氣，當時她從飛機專用梯下來，幾個主要幕僚人員全程盯著螢幕看，但門一打開，每個人心頭都揪了起來。

他說，因為大家發現她穿很高的高跟鞋，晚上光線不是很好，又得走下那個很陡的樓梯，所以每個人眼睛都睜很大，直到看到她一步一步慢慢的、很穩的走到地面上，大家才放下心中大石。

他也透露，裴洛西非常重視一些細節，包括授勳之前，就先詢問勳章顏色，好做衣飾上的搭配等等，因為勳章有些重量，一般在授勳完成後，受勳者會先由禮官把勳章先取拿下來，以方便活動，府方之前也先詢問裴洛西，但溝通時，她堅持要全程戴著，因為她覺得這是非常光榮的事情，也以此表達她對授勳的重視。

李俊俋也透露，今年1月他與賴清德到宏都拉斯，過境美國時，與斐洛西有過視訊，當時她就說今年一定會想辦法到台灣來，因為她今年82歲了，覺得今年有可能是她最後一次選舉，因此一定要想辦法到台灣來，原本安排4月來台，當時總統府就曾就來台的相關細節準備過一次。

裴洛西此次來台為什麼影響性會這麼大？李俊俋認為，因為從美國憲法來講，裴洛西就是美國第三號人物，總統、副總統之後就是她，而她的重要性，又代表美國對台灣的支持程度，因此從她來飛機那一刻起，重要性就不言而喻，也非常清楚，就是美國在這個時候表達對台灣的支持。