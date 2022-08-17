柬埔寨詐騙案持續延燒，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，政府有責任保護人民免於在世界上任何一個地方受到傷害，但民進黨對這件事情不用心、不努力，許多年輕朋友在柬埔寨受害，政府應全力以赴予以救援。

朱立倫認為，今天如果台灣有足夠經濟發展、未來性、繁榮，讓年輕人有充分就業機會，薪資不要再低薪化，怎麼有這麼多的年輕朋友這幾年來不斷的出國打工，這才是一切的根源，這是民進黨政府應該好好反省的。

朱立倫指出，我國當前在柬埔寨第一線外交人員人力不足，雖已從越南胡志明市調人，仍無法實質幫助同胞，政府一定要成立專案、加派人力，行政院與其口頭說要幫助同胞，不如調派足夠人力到現場，不要再粉飾太平。

朱立倫也說，警政署針對詐騙、人口犯罪，人口販賣等國際犯罪問題，應從源頭制止，任何國內的詐騙集團或人口販運集團，警政署要立刻全力偵辦，甚至在入出境時加以嚴格管制、強力制止，而不是只在機場舉牌。