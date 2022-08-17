由於午後對流旺盛，全台多個縣市發布豪大雨特報，其中南投市更發布了大雷雨訊息，水利署也對南投市、名間鄉、中寮鄉發布淹水一級警戒。有網友分享，南投市區台三線（彰南路一段）的自來水廠和全聯福利中心路段，積水狀況嚴重，水淹至半個車輪高，多部機汽車甚至只能在漫漫水流中動彈不得。

汽車勉強突破漫漫積水激起大片水花。（翻攝自南投人聊天室臉書）

當地民眾將現場狀況分享至臉書社團「南投人聊天室」，只見混濁泥水無法及時排出，在路面上淹成一片，直接覆蓋住路面，由於剛好是下班、下課時間，交通擁擠，多部汽機車只能冒險涉水而過，其中有些就這樣卡在路中動彈不得，引發網友熱議。

中部地區雨彈來襲，下午4點左右瘋狂降雨，南投市台3線自來水公司附近嚴重淹水，民眾開車經過以為在溯溪，水淹將近半台車。（民眾提供/吳建輝彰化傳真）

警方表示，陸續有接收到民眾報案，主要淹水路段也派員疏導交通，呼籲民眾遇積水路段應該小心慢行，避免車輛生困發生意外。（民眾提供/吳建輝彰化傳真）