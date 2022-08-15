戴立綱提醒周三至周五午後雷陣雨的雨區擴大。（中視新聞）

今晚起基隆北海岸及東北部沿海空曠地區將有較強陣風，鄰近海邊活動請多加留意。明（16）日各地天氣為多雲到晴，午後在大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨發生的機率。氣象主播戴立綱提醒，本周前三、前四天，午後陣雨的狀況會較明顯。

戴立綱說明，明日（16）午後陣雨以山區居多，周三（17）至周五（19）從北到南都容易有午後雷陣雨，外出記得攜帶雨具，周六（20）、下周日（21）天氣高溫炎熱、午後陣雨逐漸減少。

中央氣象局預測明天雨區分布狀況。（翻攝自中央氣象局）

中央氣象局表示，由於南方水氣增多，明（16）日東南部地區及恆春半島有不定時降雨出現，清晨西半部地區亦可能有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後在大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地天氣高溫炎熱，高溫可達32至35度，其中東半部局部地區有36度以上高溫發生的機率，花蓮地區有局部38度極端高溫出現的機率，氣象局已對花蓮縣發布紅色高溫警示，宜蘭縣、台東縣為橙色高溫。中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分。