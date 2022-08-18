民進黨質疑蔣萬安從原本躺平變成火力全開，浮動的人設，讓選民無所適從。國民黨台北市長參選人蔣萬安今酸說，「民進黨的假好心大家都看得清楚」，一下說躺平、一下佛系，現在又說火力太強，強調一直堅持自己的風格。

蔣萬安今早選在台北市長官邸藝文沙龍，舉辦選戰百日倒數記者會。對於民進黨質疑人設，蔣萬安強調，「我就是秉持一直的風格，努力勤走就是蔣萬安」，過去2次立委都是如此，鄉親看得非常清楚，都是雙腳走出來，為台北市擘劃最好的願景，讓北市重新站上國際一流大城的行列。

由於民進黨台北市長參選人陳時中昨也選在市長官邸辦活動，被質疑很多行程重複。蔣萬安指出，今天是選擇在選戰倒數100天，很早就規畫好行腳活動啟動儀式，也要求中山大同區的議員共同參與，走入基層、了解民眾心聲，回應民眾的期待。

媒體詢問，是否希望透過行腳計畫，藉由小雞力量拉抬選情，蔣萬安回應，這場選戰是團體戰，一起相互合作打贏選戰，透過合作把整體氣勢帶起來，不只是市長、議員還有基層里長都要發揮戰力，不管是公雞母雞，除了為自己，也為所有參選議員、里長拉抬整體氣勢，打贏年底選戰。

另外，國民黨大陸事務部主任林祖嘉說國民黨會繼續推動兩岸堅持九二共識、反對台獨，是否擔憂國民黨副主席夏立言訪中行拖累選情？蔣萬安則說，強烈建議夏立言在大陸清楚表達反對中共軍演的態度與立場，以及捍衛中華民國主權的態度，相關行程要公開透明、即時揭露。