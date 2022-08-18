黨產會稱救國團財產為不當取得，全部必須充公國有，且昨日再度對外放話，認為過去都在進行校園保密防諜工作。救國團今(18)日回應，這起問題已對外澄清多次，此非團內業務，救國團僅提供青年活動工作，並強化愛國意識與反共思想，「這樣難道也錯了嗎？」

救國團表示，對於黨產會的作為，將令救國團喪失重要營業據點，被迫中止籌辦的業務活動，員工面臨失業無法養家餬口，逾3萬名消費者受到影響，造成救國團急迫且難於回復的損害。

救國團提到，8月17日開庭時，黨產會仍然避重就輕，不斷在救國團於校園內從事保防工作的說法上打轉，更表示救國團財產被移轉後還能存活，對無辜員工生計被斬斷卻隻字不提。

救國團反問，「民進黨青運工作為何？」運用學運占領立法院、進攻行政院，然後執政後的行政院撤銷告訴，向全國民眾強調此為政治問題，「這就是民進黨的價值？」

救國團說，黨產會是政府部門，能不能站在中立角度回到當時時空，客觀看待救國團實際作為？能不能客觀了解救國團當時為國家辦了多少寒暑期青年活動，為國家培 育了多少人才？希望黨產會委員們拋棄偏執的意識形態和政治立場，客觀地解讀及了解當時的歷史。

救國團強調，黨產會今天沒收的財產，都是救國團員工70年來努力付出的血汗錢和拿來救助弱勢的救命錢，這種行徑與強搶捐款箱或香油錢有何差別？

救國團認為，人民的眼睛是雪亮的，大家現在都已經看得很清楚，黨產會多年以來已經滿手鮮血殺紅了眼，一面滿口正義，另一面卻冷血屠戮善良無辜的百姓。

救國團強調不願放棄，相信人心一定有善的一面，由衷希望黨產會趕快放下屠刀，停止扮演加害者的腳色，停止這種與民主人權背道而馳越來越遠的行徑，曾誠心追求和解，但當和解誠意被詐騙，如今只能用抗爭來捍衛自己的名譽與工作權和生存權。