一個古怪的老者，利用誘騙的方式吸取年輕人的血液，以換取長生與活力。這聽起來是恐怖小說情節，不過科學家發現，至少在小鼠的實驗中確實如此，老邁的小鼠輸入年輕小鼠的血液後，牠的生理表現會短暫的出現年輕化的活力，反之亦然。

科學警報(Science Alert)報導，當科學家將老年小鼠的血液，注入給年輕小鼠時，牠們會短暫地經歷了衰老的跡象；當人體細胞浸入老年人的血漿中時，也會出現類似的衰老效應。

受試的年輕的老鼠平均年輕只有3個月大，而且都是雄性，在接受了一隻22~24個月大的老小鼠的輸血後，原本活力十足的年輕小鼠，在肌肉力量測試中都出現容易疲勞的情況，肌肉的收縮力量降低，也就是力量變小了。

輸血後7天，在跑步機上測試小鼠的身體耐力，出現疲勞得更快，能跑步的距離也變短，甚至還出現腎損傷與肝老化的數值。

相對的，年長的小鼠被給予年輕的血液時，牠們的身體指標變好了，肌肉耐力增加，疲勞度下降。

這項研究與加州大學在2005年進行的一項早期研究有些相似，當年研究人員將老年小鼠與年輕小鼠縫合在一起，以了解更多關於衰老過程，2鼠被迫共享血液，還共享一些器官。結果發現老化小鼠的衰老跡象減輕了。

研究人員說：「使用異慢性血液交換，我們發現生理衰老可以從老年小鼠轉移到年輕小鼠；年輕小鼠的活力也可以移給老年小鼠。」

科學家認為，老年小鼠的細胞可能正在釋放一種「衰老分泌物質」 (SASP)，從而促進衰老，如肌肉無力、耐力喪失和組織損傷。

研究人員還將人體腎細胞放到60至 70歲人的血漿中，在實驗後6天內，發現了多種衰老生物特徵。當使用取自20 至 30歲人群的血漿重複實驗時，就沒有發現這些衰老標誌物。

這兩項實驗都表明，調整和降低衰老因子SASP，可能是維持健康的關鍵，說不定可以從而找到延長壽命的方法。