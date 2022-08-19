為降低青少年於暑假期間違規無照駕駛，新北市新莊警分局警方於暑假期間規劃專案勤務加強交通執法，以加強防範青少年交通事故發生。根據統計，新莊轄內今年至今，共取締1930件無照駕駛違規案件，其中未滿18歲的取締件數共503件，佔全部比例近3成，其中還有63件發生交通事故。

新莊分局警方表示，在未滿18歲無照駕駛的案件中，最常見的違規樣態有闖紅燈、超速、逆向行駛等行為，顯見青少年除了不熟悉交通安全規則外，更缺乏安全防禦駕駛的觀念，因而更容易衍生交通事故。

為了減少青少年於暑假期間無照駕駛的情況發生，新莊警方於暑假期間規劃專案勤務，除了加強交通執法嚴格取締外，也會透過臉書作宣導，提醒家長多關注子女在外是否有無照駕駛的情況，來防範青少年交通事故發生。

警方表示，未滿18歲無照駕駛者，除可依道路交通管理處罰條例第21條規定，處以6000元至1萬2千元罰緩外，必要時得以逕行移置保管車輛。另外，為了讓家長共同負起教育責任，駕駛人及其法定代理人或監護人也必須一同參加道路交通安全講習。

新莊分局呼籲，許多青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎機車上路，家長應負起教育責任，給予孩子正確的法治觀念，而非讓孩子因代步、方便等理由，忽略遵守交通法規的重要性。