【LIVE直播】開學恐再遇疫情高峰 莊人祥曝停課新方案。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增2萬2559例本土、260例境外移入個案，另增126例中重症及32例死亡。重症個案中，有4例兒童，包括3例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案、1例哮吼個案，其中哮吼的男嬰仍在加護病房治療中。

今日本土個案以新北單日新增4739例居多，其次依序為台北2757例、台中2710例、桃園2632例、高雄1762例、台南1392例等。境外移入個案則分別自越南、泰國、中國大陸、美國、韓國等移入。同時，今日也新增中重症126例，其中中症83例、重症43例，另有32例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，最年輕為40多歲男子，曾接種1劑疫苗，無慢性病史，8月9日發燒、抽搐送醫，到院時無心跳，新冠PCR陽性，當日死亡。司法相驗診斷為新冠肺炎，死因為肺炎併心肺衰竭。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

重症個案中，有4例兒童重症，包括3例MIS-C個案，其中2人出院、1人轉出加護病房，以及1例哮吼個案，仍在加護病房治療中。

羅一鈞表示，哮吼個案為10個月大男嬰，患有慢性神經系統疾病，8月12日呼吸急促有雜音，8月13日到急診就醫，出現呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度偏低，PCR陽性確診，醫師診斷為哮吼，安排插管、使用呼吸器，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療後，男嬰8月14日移除呼吸器，目前病況持續改善，仍在加護病房觀察，氧氣濃度已相當穩定。

至於3例MIS-C個案，為3～10歲兒童，均無慢性病史。羅一鈞表示，其中最小的3歲男童在6月7日確診，8月5日開始發燒、皮疹，8月7日就醫檢查，發現結膜炎、肝炎，診斷為MIS-C、急性肝炎而住院，住院後經免疫球蛋白等治療，病況好轉，順利於8月13日出院。

另1名6歲女童曾接種1劑疫苗，7月6日快篩陽但未就醫通報，8月12日起發燒、皮疹、紅眼，8月16日至急診，檢查有草莓舌、結膜炎，經PCR檢測出陽性，Ct值32，診斷為MIS-C，入住加護病房，給予類固醇治療，8月18日轉入一般病房照護。

而10歲男童7月30日確診新冠肺炎，8月4日起發燒、紅眼、皮疹，8月10日因腹瀉至急診，診斷為疑似MIS-C住院，8月17日已出院。截至目前，兒童重症共累計176例，，以0～5歲居多，佔6成7，其中MIS-C最常見，有105例，同樣以0～5歲為主，另哮吼則有10例，死亡維持27例。2020年以來，國內共累計499萬8765例確診、9572例死亡。