有民眾近日收到來自指揮中心的簡訊「指揮中心通知：貴公司有人員確診COVID-19，請通知貴公司防疫長啟動COVID-19應變措施，謝謝。」（民眾提供）

詐騙簡訊又一樁？有民眾向本報投訴，日前收到來自指揮中心的簡訊，內容寫道「指揮中心通知：貴公司有人員確診COVID-19，請通知貴公司防疫長啟動COVID-19應變措施，謝謝。」但經確認公司同事近期無人確診，也沒有其他人收到這封簡訊，讓她一頭霧水，甚至有些懷疑：難道是詐騙新招？

家住台北市的吳小姐表示，自己本周收到這封簡訊，原以為公司裡有同事確診，但經詢問同事都好好的，也沒有同事收到該簡訊；於是她上網查詢簡訊內容，卻完全找不到相關公告或新聞，但發送簡訊的號碼「0911514588」確實是來自疾管署。

吳小姐想起近日流傳的不明簡訊「線上申請確診者補助金」，假冒疾管署名義，誘騙民眾在簡訊中網址輸入個人資料，讓她不禁擔心，難道是詐騙新手法？她越想越奇怪，但接連詢問疾管署防疫專線1922、台北市衛生局防疫專線，都沒有獲得解答。

本報向中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥求證，他表示，該簡訊確實由指揮中心發出，如果確診民眾在「自主回報疫調系統」回報職場或學校聯絡窗口，該連絡窗口就會收到這封簡訊。

指揮中心今年5月1日啟動「確診個案自主系統」，確診個案須至指定網址填寫疫調資料，包括同住親友、工作或就學的聯絡窗口等，之後系統會發送「處置指導訊息」給公司或學校聯繫者。

但吳小姐任職的公司近期無人確診，是否為號碼誤植？莊人祥表示，該號碼是由確診個案填寫，提醒民眾務必提供正確的聯繫資料；由於自主回報系統為一次性網址，如填寫錯誤需修改，可在初次填報的24小時內編輯修改，但以1次為限。