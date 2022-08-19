兒童確診爸媽很擔心，總會準備許多營養的東西替孩子補身體。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學近日卻呼籲家長們，在孩子確診的7天內，或是不舒服症狀延續的時候，盡量避免讓孩子吃魚，因為有咳嗽、呼吸道等症狀的時候，會使吃魚時，魚刺卡喉嚨的意外風險增高，而因為疫情的關係，現在處理「魚刺卡喉嚨」的過程相當麻煩與困難。

謝宗學日前在臉書發文說，最近和耳鼻喉科醫師共同處理了好幾個確診兒童「魚刺卡喉嚨」的意外，因確診病人無法到耳鼻喉診間利用專門的椅子和設備處理，耳鼻喉科醫師必須辛苦地帶著所有的工具，包括鼻咽內視鏡，到急診負壓病房幫孩子夾魚刺。

謝宗學指出，耳鼻喉科醫師必須穿上全套個人防護裝備，戴上可能起霧阻礙視線的面罩，厚重的衣服更限制了動作的靈活度，在不是專門處理咽喉異物的負壓病房，冒著被感染的風險近距離幫孩子取出卡在喉嚨的魚刺。

謝宗學表示，魚刺卡喉嚨平時不是太困難處理，但在這樣的處境下，困難度增加數倍。事實上，在收治新冠肺炎確診病人的專責病房內，不時發生住院兒童吃魚時不小心魚刺卡喉嚨的意外，最後也是耳鼻喉科醫師趕到專責病房，辛苦地將魚刺夾出。

謝宗學也說，很多人認為吃魚對生病的人健康有益，但兒童確診時可能會咳嗽、呼吸喘、嘔吐或高燒，這些症狀將增加吃魚時，魚刺卡喉嚨的機率，因此拜託家長在孩子確診7天內或不舒服症狀持續的時候，儘量不要讓孩子吃魚，以減少意外發生。