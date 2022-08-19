全球觀光產業復甦，全台頂級奢華旅宿指標的台北文華東方酒店為擴充服務量能，因應下半年大量人力需求，將於9月2日周五舉辦大型徵才活動，更首度祭出房務員和餐飲部領班保障月薪37000元起，吸引人才加入，活動現場也歡迎如內場廚師、餐廳領檯、值班工程師、客服專員、服務中心行李員等前來面試。

台北文華東方酒店將於9月2日周五上午10點至下午4點半於酒店B2東方廳舉行徵才活動，此次招募涵蓋酒店的房務部房務員與洗衣員; 餐飲與廚藝部門餐廳領班、餐廳領檯、餅房及宴會廳服務人員與中西餐廚師; 客務部櫃台接待、客服專員、服務中心行李員; 健身中心救生員以及工程部人員等多項職缺。

其中，特別針對房務部房務員以及具餐飲業兩年以上經驗的餐飲部餐廳領班開出月薪37000元起的高薪，希望能以比同業更優渥的薪資招攬各方好手及新鮮人加入。徵才會現場除了安排部門主管面試，房務部同仁也將示範整房技巧與分享實務經驗。

文華東方酒店集團表示，提供優異的員工福利，像是正職員工每年享有集團全球三十三間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，例如申請擔任文化交流大使，前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，還有員工任職滿1年以上得申請集團酒店轉調。